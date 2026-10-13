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Lange files vanuit Breda richting het noorden
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Een kapotte vrachtwagen zorgt dinsdagochtend voor een lange file op de A27 vanuit Breda richting Gorinchem. Ook op de A16 was het deze ochtend raak bij Breda.
De vertraging op de A27 bedraagt rond negen uur ruim een uur. De rechterrijstrook is dicht.
File op de A16
Op de A16 stond dinsdagochtend een lange file vanuit Breda-Noord richting Dordrecht.
Rond kwart over acht was de vertraging op de weg ruim een uur richting het noorden. Rond negen uur was de file grotendeels opgelost.
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