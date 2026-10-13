Ruby verkoopt online naaktvideo’s: ‘Het is echt een onderneming’

Geen succes in de liefde of geen tijd voor een ‘echte’ vriendin? Daar heeft Ruby Raven een oplossing voor. Zij biedt een online girlfriend experience aan. “Hoe meer je betaalt, hoe meer aandacht je krijgt.”

Jolien van de Griendt Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Ruby is een van de nachtbrakers bij wie programmamaker Merlijn Passier langsgaat in het tweede seizoen van Merlijn en de Nachtbrakers. Ruby is ‘s nachts vaak wakker om pikante foto’s en filmpjes te sturen naar haar abonnees. Want ‘s avonds laat zijn de meeste mannen actief. “Ik doe het voor mijn plezier, maar ik vraag er wel geld voor”, vertelt Ruby. “Er zit best veel werk en tijd in, je moet het echt zien als een onderneming.”

Merlijn en de Nachtbrakers Benieuwd hoe het er ‘s nachts aan toegaat bij Ruby? Dat zie je in aflevering 7 van Merlijn en de Nachtbrakers op Brabant+. Na zijn bezoek aan Ruby wordt Merlijn gedrild bij een nachtelijke oefening van de reservisten.

Livestream

Merlijn mag vannacht bij een livestream van Ruby aanwezig zijn. Een flinke groep mannen zit klaar om live naar Ruby te kijken. En om berichtjes naar haar te sturen via de groepschat.

Iemand wil weten wat Ruby’s cupmaat is. “Je mag het raden”, zegt Ruby. “Kijk maar eens goed naar de foto’s in mijn feed.” Een ander wil graag met Ruby gaan shoppen. “Online shoppen, daar hou ik wel van. Ik heb wel een paar linkjes voor je hoor, met dingen die ik nog graag wil hebben.”

Cadeaus en fooi

Want alles kost geld. Een fitcheck om te zien wat Ruby aan heeft? Eerst fooi doneren in de pot. Of haar jasje uit mag? Dat hangt ervan af hoeveel je ervoor over hebt. “Ik ga natuurlijk niet zomaar alles doen wat ze vragen”, legt Ruby uit. “Ik ben geen hond.” Sommige fans maken dankbaar gebruik van de mogelijkheid om online voor Ruby te shoppen. “Het setje dat ik nu aanheb, heb ik van een van mijn fans gehad”, vertelt ze. “Daar ga ik zo nog even een speciaal videootje voor opnemen, om hem te bedanken.”

Een fan kocht een lingeriesetje voor Ruby (foto: Cutjongens).

Maatwerk

Wat kun je verwachten als je betalende fan wordt van Ruby? Ze loopt met Merlijn door haar aanbod. “Naaktcontent, solo play, the girlfriend experience…” Merlijn kan zich maar moeilijk een voorstelling maken bij hoe zo’n online girlfriend experience werkt.

Ruby: 'Mannen willen het ‘vriendinnetjes-gevoel' (foto: Cutjongens).

“Dan check ik bijvoorbeeld iedere dag even in hoe het met je is, naast de meer pikante gesprekken”, vertelt Ruby. “Dat is voor mannen die wel het ‘vriendinnetjes-gevoel’ willen, maar ook willen dat het afstandelijk blijft en niet verder gaat dan dit.” Een kleine auto

Merlijn mag even meekijken in de administratie van Ruby. Hij schrikt van de bedragen die hij voorbij ziet komen. “Jemig! Wat die ene fan aan jou heeft overgemaakt, daar kun je een kleine auto van kopen! Dat had ik niet verwacht.” Dat zet een mens toch aan het denken. Merlijn vraagt Ruby of er wellicht ook markt is voor mannen van in de 50, met een klein buikje, om zo’n account te beginnen? “Voor mannen is het wel wat moeilijker”, geeft Ruby toe. “Maar misschien in de gay-scene?”