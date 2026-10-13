Stroomstoring in Cuijk: monteur werkt aan oplossing

In Cuijk is sinds vanochtend een stroomstoring gaande. De storing begon om kwart voor negen en duurt naar verwachting tot twaalf uur. De oorzaak is nog onbekend.

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De stroomstoring treft delen van Cuijk in de gemeente Land van Cuijk. Het gaat om postcodegebieden 5432DJ en 5432DC. Het aantal getroffen adressen is nog niet bekend.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud en de reparatie van stroomkabels, is bezig de storing te verhelpen. De oorzaak wordt nog onderzocht.