Auto en motor botsen op de A58 bij Moergestel

Een auto en een motor zijn dinsdagochtend rond half negen met elkaar gebotst op de A58 bij Moergestel. De motorrijder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenbuis gebracht.

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Er kwamen veel hulpdiensten naar de plek van het ongeluk. Een rijbaan van de A58 is dicht. Rond kwart over negen bedraagt de vertraging op de weg richting Eindhoven ongeveer tien minuten.

De auto en de motor liepen veel schade op. De precieze oorzaak van de botsing is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.