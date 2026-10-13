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Botsing met veel schade op kruispunt in Oosterhout

Botsing op kruispunt in Oosterhout (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Botsing op kruispunt in Oosterhout (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

Twee auto's zijn dinsdagochtend op elkaar gebotst op een kruispunt in Oosterhout. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Statendamweg met de  Bovensteweg. Beide voertuigen liepen veel schade op.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een ambulance kwam naar de plek van het ongeluk om de betrokkenen na te kijken, maar er bleek niemand gewond. Na het ongeval werd de kruising kort afgesloten voor het verkeer. De politie onderzoekt de precieze oorzaak van de botsing. 

Botsing op kruispunt in Oosterhout (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
Botsing op kruispunt in Oosterhout (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

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