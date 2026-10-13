Adviessnelheid 30 km/uur in bocht bij Lage Mierde

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, heeft de gemeente Reusel-De Mierden besloten een adviessnelheid van 30 kilometer per uur in te stellen bij de bocht Koestraat/Kuilenrode in Lage Mierde.

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De bocht, onderdeel van de doorgaande weg tussen Hooge Mierde en Lage Mierde, heeft in de afgelopen zes jaar drie geregistreerde ongelukken zonder letsel gekend. Uit metingen bleek dat 85 procent van de voertuigen op de aanrijdende wegvakken aanzienlijk harder rijdt dan de veilige snelheid van 30 kilometer per uur in de bocht. Door extra verkeersborden en bebakening te plaatsen, moet de veiligheid voor weggebruikers en omwonenden verbeteren.