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Trick or Treat in Wijbosch krijgt groen licht van gemeente
De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het evenement Trick or Treat in Wijbosch. Het griezelfeest vindt plaats op dinsdag 31 oktober in de straten van het dorp.
Het evenement Trick or Treat is een jaarlijks terugkerende activiteit waarbij bewoners en bezoekers verkleed langs de deuren gaan. Het is een traditie rondom Halloween die vooral populair is bij kinderen. De vergunning maakt het mogelijk om het feest dit jaar weer te organiseren in Wijbosch.
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