Navigatie overslaan
Ontdek

Trick or Treat in Wijbosch krijgt groen licht van gemeente

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor het evenement Trick or Treat in Wijbosch. Het griezelfeest vindt plaats op dinsdag 31 oktober in de straten van het dorp.

Gevonden voor jou

Het evenement Trick or Treat is een jaarlijks terugkerende activiteit waarbij bewoners en bezoekers verkleed langs de deuren gaan. Het is een traditie rondom Halloween die vooral populair is bij kinderen. De vergunning maakt het mogelijk om het feest dit jaar weer te organiseren in Wijbosch.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Meierijstad

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.