Tilburg krijgt nieuwe straatnaam: Stoomgemaalweg

Het college van Tilburg heeft besloten een nieuwe straatnaam toe te kennen: Stoomgemaalweg. Deze weg loopt vanaf Koningshoeven zuidwestwaarts tot aan de Kempenbaan.

Gevonden voor jou

De naam Stoomgemaalweg is een eerbetoon aan Isidore Janssens, een ondernemer uit de negentiende eeuw. Janssens exploiteerde een wolwasserij en -pluizerij aan de Koningshoeven en plaatste in 1874 een verplaatsbaar stoomgemaal aan de Oude Leij om het moerassige gebied Het Goor geschikt te maken voor landbouw. Het gemaal bleef vermoedelijk tot rond 1900 in gebruik.