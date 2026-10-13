Vergunning verleend voor woninguitbreiding in Berkel-Enschot

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning aan Huisweide 2 in Berkel-Enschot. Het besluit gaat over een technische bouwactiviteit.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning is aangevraagd op 24 juli 2026 en inmiddels goedgekeurd. Met een omgevingsvergunning geeft de gemeente toestemming voor bouw- of verbouwprojecten, wat invloed kan hebben op de omgeving. Bewoners in Berkel-Enschot kunnen mogelijk veranderingen verwachten door deze woninguitbreiding.