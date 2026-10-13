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Geldrop-Mierlo wil grondstrook verkopen aan particulier
De gemeente Geldrop-Mierlo is van plan een grondstrook van 17 vierkante meter te verkopen. Het stuk grond ligt naast Papenvoort 51 in Geldrop en grenst alleen aan het perceel van een particuliere eigenaar.
De gemeente Geldrop-Mierlo ziet deze particulier als de enige serieuze kandidaat voor de aankoop. Het beleid is om grondstroken alleen te verkopen aan eigenaren van aangrenzende percelen, zodat versnippering van eigendom wordt voorkomen.
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