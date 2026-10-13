Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning verleend voor waxsalon aan huis in Tilburg

In Tilburg is een vergunning verleend voor een waxsalon aan huis aan de Daendelsstraat 48. De gemeente heeft ingestemd met zowel de bouwplannen als een afwijking van de regels in het omgevingsplan.

Gevonden voor jou

De goedkeuring maakt het mogelijk om op deze locatie een waxsalon te starten. Dit besluit betreft een bouwactiviteit en een zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit, waarmee wordt afgeweken van standaardregels. De gemeente Tilburg publiceert dit soort besluiten om omwonenden te informeren over mogelijke veranderingen in hun buurt.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Tilburg

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.