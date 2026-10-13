Vergunning verleend voor waxsalon aan huis in Tilburg

In Tilburg is een vergunning verleend voor een waxsalon aan huis aan de Daendelsstraat 48. De gemeente heeft ingestemd met zowel de bouwplannen als een afwijking van de regels in het omgevingsplan.

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De goedkeuring maakt het mogelijk om op deze locatie een waxsalon te starten. Dit besluit betreft een bouwactiviteit en een zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit, waarmee wordt afgeweken van standaardregels. De gemeente Tilburg publiceert dit soort besluiten om omwonenden te informeren over mogelijke veranderingen in hun buurt.