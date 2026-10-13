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Vergunning evenement Dommeldal in Valkenswaard verleend

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het evenement "Dommeldal telt af" op oudejaarsavond.

Gevonden voor jou

Het evenement vindt plaats op 31 december 2026 aan de Hovenierwei in Valkenswaard. Het besluit is vorige week genomen, en de stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens het evenement wordt het nieuwe jaar gevierd met activiteiten op deze locatie.

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