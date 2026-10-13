Advertentie
Vergunning evenement Dommeldal in Valkenswaard verleend
De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het evenement "Dommeldal telt af" op oudejaarsavond.
Het evenement vindt plaats op 31 december 2026 aan de Hovenierwei in Valkenswaard. Het besluit is vorige week genomen, en de stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens het evenement wordt het nieuwe jaar gevierd met activiteiten op deze locatie.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie