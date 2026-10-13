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Recon Polymers mag kunststof afval verwerken in Roosendaal
Burgemeester en wethouders van Roosendaal hebben een vergunning verleend aan Recon Polymers B.V. voor het verwerken van kunststof afvalstoffen. Het bedrijf aan Vaartveld 4b maakt het afval geschikt voor hergebruik.
De activiteiten van Recon Polymers bestaan uit het bewerken en drogen van kunststof afval. Dit proces zorgt ervoor dat het materiaal opnieuw gebruikt kan worden, wat bijdraagt aan duurzaamheid. Het bedrijf verwerkt daarbij ook bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.
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