Drie nieuwe appartementen gepland aan Hoofdstraat in Liessel

Er komt ruimte voor drie appartementen aan de Hoofdstraat 32 tot en met 36 in Liessel. De gemeente heeft op 9 oktober een besluit genomen over de aanvraag omgevingsvergunning.

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De vergunning betreft een wijziging in het gebruik van het pand, zodat er drie appartementen kunnen worden gerealiseerd. Het besluit valt onder de categorie 'omgevingsplanactiviteit', wat betekent dat het gaat om een aanpassing binnen de regels van het bestemmingsplan.