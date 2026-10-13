Wijziging omgevingsplan voor staluitbreiding in Sprundel vastgesteld

De gemeenteraad van Rucphen heeft een wijziging van het omgevingsplan voor een staluitbreiding aan de Groenstraat 3A in Sprundel definitief vastgesteld. Het plan maakt een uitloop aan de vierde stal mogelijk zonder dat de totale oppervlakte van het bouwvlak verandert.

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Het omgevingsplan is aangepast na twee zienswijzen en enkele ambtelijke wijzigingen. Bij de voorbereiding zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd door de initiatiefnemer, waarvan het verslag deel uitmaakt van het plan. Vanaf 14 oktober tot en met 25 november 2026 ligt het plan ter inzage in het gemeentehuis van Rucphen en online via officiële websites.