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Tattooshop mag zich vestigen aan Kerkhoflaan in Waalre
De gemeente Waalre heeft toestemming gegeven voor het openen van een tattooshop aan de Kerkhoflaan 1a. Het besluit werd op 6 oktober 2026 verzonden.
De vergunning maakt het mogelijk om een nieuwe tattooshop te starten op deze locatie. Het gaat om een buitenplanse omgevingsactiviteit, waarbij toestemming is verleend buiten de standaard regels om. De Kerkhoflaan in Waalre krijgt hiermee een nieuwe invulling.
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