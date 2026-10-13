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Maashorst stelt nieuwe regels vast voor advies en participatie

De gemeenteraad van Maashorst heeft een besluit genomen over nieuwe regels voor adviesrecht en verplichte participatie bij bouwprojecten. Dit geldt onder andere voor energievoorzieningen, maatschappelijke initiatieven en defensieterreinen.

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Het besluit, vastgesteld op 1 oktober 2026, bepaalt dat de gemeenteraad bindend advies geeft bij projecten zoals energieopwekking en bovenlokale infrastructuur. Ook wordt participatie verplicht bij bijvoorbeeld de bouw van woningen, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. Deze regels vervangen de eerdere lijst die in januari 2026 werd vastgesteld.

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