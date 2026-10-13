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Dak in Esbeek opgehoogd, vernieuwd en geïsoleerd

In Esbeek is een vergunning verleend voor het ophogen, vernieuwen en isoleren van een dak aan de Spaaneindsestraat. Het besluit is op 8 oktober verzonden door de gemeente Hilvarenbeek.

Gevonden voor jou

Het dak aan de Spaaneindsestraat 6 wordt aangepast en geïsoleerd. Hiervoor is toestemming nodig, omdat het gaat om een verandering van een bouwwerk. De aanvraag is volgens de standaard regels beoordeeld.

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