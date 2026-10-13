Bedrijfswoning in Diessen wordt burgerwoning

De bedrijfswoning aan de Maternusstraat 19 in Diessen is omgezet naar een burgerwoning. Het besluit hierover is op 8 oktober 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek.

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Door dit besluit krijgt de woning een woonfunctie, zonder de koppeling aan het naastgelegen bedrijf. Dit was nodig omdat het plan niet binnen de regels van het huidige omgevingsplan paste. Het omzetten van een bedrijfswoning naar een burgerwoning betekent dat de woning voortaan gebruikt mag worden als gewone woonruimte.