Standplaatsvergunning verleend in 's Gravenmoer

De gemeente Dongen heeft een vergunning verleend voor een standplaats aan de Hoofdstraat 4 in 's Gravenmoer. Het besluit is op 9 oktober 2026 genomen.

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Een standplaatsvergunning geeft toestemming om bijvoorbeeld een kraam of verkoopplek op een vaste locatie te plaatsen. Het besluit kan mogelijk invloed hebben op de omgeving van de Hoofdstraat in 's Gravenmoer. Wie meer wil weten, kan de bijbehorende stukken tot zes weken na 9 oktober digitaal bekijken via de gemeente.