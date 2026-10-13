Lidocross 2026 komt op 20 december naar Waalwijk

De burgemeester van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor de Lidocross 2026. Dit hardloopevenement vindt plaats op zondag 20 december 2026 van tien uur ’s ochtends tot drie uur ’s middags bij het Lido aan de Drunenseweg.

Gevonden voor jou

De Lidocross is een veldloop waarbij deelnemers over onverharde paden en door de natuur rennen. Het evenement wordt gehouden op het terrein van het Lido, een recreatiegebied in Waalwijk. De vergunning voor het evenement is op 8 oktober 2026 verleend.