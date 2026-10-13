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Pastorie in Waalwijk wordt omgebouwd tot appartementen

Het college van Waalwijk heeft besloten dat de pastorie aan de Loeffstraat wordt omgebouwd tot appartementen. Dit besluit is genomen op 9 oktober 2026.

Gevonden voor jou

De locatie aan de Loeffstraat 115 is een gemeentelijk monument. Voor de ombouw zijn verschillende activiteiten goedgekeurd, zoals bouwtechnische aanpassingen en het afwijken van regels in het omgevingsplan.

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