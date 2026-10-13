Auto Meeting in Waalwijk krijgt vergunning

Op zaterdag 17 oktober 2026 vindt een Auto Meeting plaats op het parkeerterrein aan de Prof. Lorentzweg in Waalwijk. Het evenement is goedgekeurd door de burgemeester, met ontheffing voor geluidhinder.

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De Auto Meeting duurt van acht uur ’s avonds tot middernacht. Het parkeerterrein in Waalwijk wordt hiervoor speciaal ingericht. De gemeente heeft op 9 oktober laten weten dat het besluit is genomen. Voor inzage in de stukken moet vooraf een afspraak worden gemaakt via het algemene nummer van de afdeling Vergunningverlening en Belastingen Leefomgeving.