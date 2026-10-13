Vergunning verleend voor kappen van 8 bomen in Sprang-Capelle

Het college van Waalwijk heeft een vergunning verleend voor het kappen van acht bomen bij de Heistraat in Sprang-Capelle.

Gevonden voor jou

Het besluit is op 8 oktober 2026 bekendgemaakt. De bomen staan op een locatie die kadastraal bekend is als gemeente Capelle, sectie G, nummer 1321, dicht bij Heistraat 217. Het kappen van bomen wordt vaak uitgevoerd om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen of om veiligheidsredenen.