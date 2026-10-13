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Mevrouw Fraaije aangewezen als Functionaris Gegevensbescherming

Mevrouw N. Fraaije is per 21 september 2026 aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming voor de gemeente Laarbeek. Deze aanwijzing is officieel gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

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De functie van Functionaris Gegevensbescherming houdt in dat toezicht wordt gehouden op de naleving van de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens. De aanstelling van mevrouw Fraaije eindigt zodra haar werkzaamheden voor de gemeente Laarbeek worden beëindigd.

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