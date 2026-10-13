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Definitieve volgordelijst woningbouwprojecten vastgesteld in Laarbeek
De gemeente Laarbeek heeft de definitieve volgordelijst voor woningbouwprojecten vastgesteld. Op deze lijst staan veertig projecten die prioriteit krijgen bij het aanvragen van transportcapaciteit. Twee zienswijzen op het eerdere concept hebben niet geleid tot wijzigingen.
De volgordelijst maakt deel uit van het proces "Eerder Aanvragen" en is opgesteld volgens de beleidsregels van de gemeente. De lijst bevat projecten verspreid over verschillende locaties in Laarbeek, waaronder Aarle-Rixtel, Lieshout en Beek en Donk. Het grootste project is LH Borgakker in Lieshout met 750 woningen.
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