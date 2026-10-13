Vergunning deels verleend en geweigerd in Landhorst

De gemeente Land van Cuijk heeft een omgevingsvergunning voor De Quayweg 45A in Landhorst deels verleend en deels geweigerd. Het gaat om het opslaan van gevaarlijke stoffen in een opslagtank.

Gevonden voor jou

Het besluit is op 13 oktober verzonden en kan tot en met 24 november 2026 worden ingezien. Bij vragen over het besluit kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente of de Omgevingsdienst Brabant Noord.