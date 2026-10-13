26 nieuwe appartementen in Cuijk krijgen groen licht

Er komt nieuwbouw in Cuijk: de bouw van 26 appartementen is goedgekeurd. Het gaat om woningen aan de Kaneelstraat en de Markt. Het besluit is op 6 oktober genomen door de gemeente Land van Cuijk.

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De bouwactiviteit valt onder een buitenplanse omgevingsactiviteit (BOPA). Dit betekent dat de plannen niet binnen de standaard regels passen, maar dat er toestemming is verleend voor de specifieke situatie. De appartementen komen op diverse adressen in Cuijk, waaronder de Kaneelstraat en de Markt.