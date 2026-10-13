Gemeente Land van Cuijk wil kavel in Velp verkopen

De gemeente Land van Cuijk heeft plannen om een kavel van 878 m2 op Bedrijvenpark De Bons in Velp te verkopen aan D&N Groep B.V. Deze partij voldoet aan de gestelde criteria en heeft zich als eerste gemeld.

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Het gaat om een kavel in Velp die eerder openbaar te koop is aangeboden via een gemeentelijke website. Gegadigden konden zich aanmelden en aantonen dat ze aan de voorwaarden voldoen. De gemeente hanteerde het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. D&N Groep B.V. voldeed als eerste aan alle eisen.

De verkoop sluit aan bij een uitspraak van de Hoge Raad uit 2021, waarin werd bepaald dat dergelijke uitgiftes transparant moeten zijn. De gemeente heeft die richtlijnen gevolgd bij de selectie en toewijzing van deze kavel.