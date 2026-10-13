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Skateramp geplaatst aan Claudius Prinsenlaan in Breda

Op de Claudius Prinsenlaan in Breda is een vergunning verleend voor het plaatsen van een skateramp. Deze mag vanaf 12 oktober tot en met 25 oktober worden gebruikt.

Gevonden voor jou

De skateramp wordt geplaatst op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018. Dit betekent dat er specifieke regels gelden voor het gebruik en de locatie van het voorwerp. De vergunning is op 9 oktober goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders.

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