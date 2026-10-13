Gemeente Land van Cuijk wil kavels verkopen op bedrijventerrein Sterckwijck

De gemeente Land van Cuijk is van plan om twee kavels op bedrijventerrein Sterckwijck in Beugen te verkopen. Het gaat om kavel 527 van 1.764 vierkante meter en kavel 528 van 2.565 vierkante meter. De kavels worden aangeboden aan Mola O.G. B.V., die als eerste aan alle gestelde criteria voldoet.

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De kavels op bedrijventerrein Sterckwijck zijn eerder openbaar te koop aangeboden via een gemeentelijke website. Gegadigden konden zich aanmelden en moesten voldoen aan criteria zoals financiële draagkracht en het bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen. Mola O.G. B.V. heeft als eerste aangetoond aan alle voorwaarden te voldoen en komt daarmee in aanmerking voor de aankoop.