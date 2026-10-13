Halloweenfeest in Ooievaarstraat Breda krijgt evenementenvergunning

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor een Halloweenfeest op dinsdag 31 oktober. Het evenement vindt plaats in de Ooievaarstraat en duurt van twee uur ’s middags tot tien uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

Op 31 oktober kunnen bewoners en bezoekers in de Ooievaarstraat genieten van een Halloweenfeest. Het evenement duurt acht uur en is vergund door de gemeente Breda. Het feest is bedoeld om Halloween op een gezellige en feestelijke manier te vieren.