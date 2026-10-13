Nieuwe vergunning voor frisdrankenfabriek in Maarheeze

Refresco Benelux heeft een vergunning aangevraagd voor de frisdrankenfabriek in Maarheeze. De aanvraag betreft een nieuwe vergunning voor de hele fabriek, inclusief bouwplannen en een wijziging van ruimtelijke regels.

Gevonden voor jou

De aanvraag en de stukken zijn vanaf 13 oktober tot en met 23 november 2026 in te zien bij de gemeente Cranendonck. Het gaat om een omgevingsvergunning volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Meer informatie over de locatie en tijden om de stukken te bekijken is te vinden bij de gemeente. Vragen kunnen worden gesteld aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.