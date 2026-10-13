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Gevelkozijnen Emmaplein 19 in Den Bosch worden vervangen

De vergunning voor het vervangen van de gevelkozijnen aan het Emmaplein 19 in Den Bosch is verleend. Het besluit is op 7 oktober genomen en treedt direct in werking.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het gaat specifiek om het vervangen van de gevelkozijnen op het genoemde adres. Vanaf januari maakt de gemeente Den Bosch geen gebruik meer van de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. Bewoners kunnen zich aanmelden voor een e-mailservice via overheid.nl.

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