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Den Bosch verleent vergunning Leegstandswet

Den Bosch heeft een vergunning verleend op basis van de Leegstandswet voor een pand aan de P.C. Hooftstraat 2. Het besluit is genomen op 2 oktober 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning op basis van de Leegstandswet maakt het mogelijk om leegstaande woningen tijdelijk te verhuren. Dit wordt vaak gedaan om langdurige leegstand te voorkomen. Het pand bevindt zich aan de P.C. Hooftstraat 2 in Den Bosch.

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