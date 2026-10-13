Crash op A58 na achtervolging: bestuurder vluchtte na stopteken politie

De automobilist die zondagavond langs de A58 bij Sint-Willebrord crashte, was op de vlucht geslagen na het negeren van een stopteken van de politie. Dit laat een woordvoerder van politie dinsdagochtend weten.

Agenten stonden zondagavond bij Moerdijk te controleren toen zij de auto met een Frans kenteken een volgteken gaven. "In eerste instantie leek het alsof de bestuurder mijn collega's zou gaan volgen", legt de woordvoerder dinsdagochtend uit.

De bestuurder had echter andere plannen en ging ervandoor, waarna de achtervolging werd ingezet. Waarom de agenten deze auto precies wilden controleren, weet de woordvoerder niet. Het zou zijn gegaan om een "normale verkeerscontrole".

Macht over stuur verloren

Met de politieauto achter zich aan reed de bestuurder de A58 op. Uiteindelijk verloor de automobilist bij Sint-Willebrord de macht over het stuur. Beide inzittenden van de auto die achtervolgd werd, raakten bij de crash gewond. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

Verdovende middelen

De inzittenden zijn maandag uit het ziekenhuis ontslagen, waarna zij zijn opgepakt. "In de auto hebben we verdovende middelen gevonden. Daarom zijn allebei de inzittenden aangehouden. Zij worden dinsdag of woensdag voorgeleid", legt de woordvoerder uit.

Om welke verdovende middelen het precies ging, weet de politiewoordvoerder niet. Ook over de leeftijd of woonplaats van de verdachten kan zij geen duidelijkheid geven.