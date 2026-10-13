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Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Dussen
In Dussen zijn vanochtend minder dan 100 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon om half tien en de netbeheerder verwacht dat deze rond half twaalf is opgelost.
De oorzaak van de storing is op dit moment nog niet bekend. Monteurs van de netbeheerder zijn bezig met herstelwerkzaamheden. Het getroffen gebied omvat meerdere postcodegebieden, waaronder 4271AB, 4271AD en 4271BD.
De netbeheerder is verantwoordelijk voor het onderhoud van kabels en leidingen voor stroom en gas in de regio. Zij geven aan dat de storing naar verwachting binnen twee uur verholpen zal zijn.
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