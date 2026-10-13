Fietser gewond na botsing met auto op kruispunt in Breda

Een auto en een fietser zijn dinsdagochtend op elkaar gebotst op een kruising in Breda. De vrouw op de fiets raakte daarbij gewond.

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Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Oranjeboomstraat met de Haagweg.

Het is onduidelijk of de gewonde vrouw na de botsing naar het ziekenhuis is gebracht. De ernst van haar verwondingen is ook nog onduidelijk.

De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.