Meer geld voor onderhoud in Heeze-Leende

De gemeenteraad van Heeze-Leende heeft plannen vastgesteld voor betere wandel- en fietsroutes en extra geld voor onderhoud aan wegen en gebouwen. Ook werd kritisch gereageerd op de stijgende kosten voor nieuwbouw van afvalinzamelaar Blink.

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Wandel- en fietspaden in Heeze-Leende moeten voortaan worden meegenomen in natuur- en waterprojecten. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Door maatregelen tegen verdroging, zoals het vasthouden van meer water, kunnen bestaande routes verdwijnen of minder toegankelijk worden. De raad wil dat de gemeente vooraf rekening houdt met gebruikers en oplossingen bedenkt, zoals het verleggen van paden of het aanleggen van vlonders.

De afspraken richten zich ook op verbindingen tussen dorpen en omliggende gemeenten. Deze paden zijn belangrijk voor recreatie, maar ook als routes naar werk, school of voorzieningen. Bij gebiedsprojecten moet de gemeente beide functies meewegen. Het college moet zorgen dat deze uitgangspunten worden ingebracht bij nieuwe en lopende projecten.

Extra geld voor wegen

De gemeenteraad heeft besloten om meer geld te reserveren voor wegenonderhoud. De jaarlijkse bijdrage aan het onderhoudsfonds stijgt met 288.000 euro naar 1.050.000 euro. Daarnaast blijft jaarlijks 400.000 euro beschikbaar voor investeringen. Volgens de gemeente is de huidige kwaliteit van de wegen onvoldoende en zijn veel wegen verouderd. Uitgesteld onderhoud kan leiden tot hogere kosten en grotere problemen.

Bij werkzaamheden wordt geprobeerd ze te combineren met andere projecten, zoals rioleringswerk, om dubbele overlast te voorkomen. Voor grote vervangings- en herinrichtingsprojecten zal de raad per geval beslissen over de aanpak en kosten.

Gebouwen en Blink

Ook het onderhoudsplan voor gemeentelijke gebouwen is vastgesteld. Het gaat om 26 locaties, waaronder het gemeentehuis en het Maartenshuis. Voor 2027 zijn 129.000 euro extra kosten voorzien. De gemeente wil onderhoud combineren met energiebesparende maatregelen.

De nieuwbouw van afvalinzamelaar Blink wordt duurder dan gepland. De kosten stijgen met 3,8 miljoen euro naar ruim 15,3 miljoen euro. Dit betekent 8.704 euro extra kosten per jaar voor Heeze-Leende, wat neerkomt op 1,21 euro per huisaansluiting via de afvalstoffenheffing. De raad heeft Blink gevraagd om verdere kostenoverschrijdingen te voorkomen.

Daarnaast heeft de raad enkele andere besluiten genomen, zoals de vaststelling van verordeningen en een wijziging van de samenwerkingsregeling van Blink. Een motie om subsidies voor lokale politieke partijen gelijk te verdelen werd verworpen.