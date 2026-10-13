Plan voor 78 nieuwe huizen in Nuland: jongeren komen er bekaaid vanaf

De plannen voor 78 nieuwe huizen aan de Duyn en Daelseweg in Nuland leiden tot discussie. De dorpsraad, jonge woningzoekenden en de projectontwikkelaar pleiten voor meer betaalbare koophuizen. De gemeente houdt echter vast aan een mix van sociale huur, middenhuur, vrije sector en betaalbare koop. Daardoor komen er slechts acht betaalbare koophuizen.

Op het weiland aan de Duyn en Daelseweg moeten straks 78 nieuwe huizen komen: 30 procent sociale huur, 30 procent middenhuur, 30 procent vrije sector en 10 procent betaalbare koop. Dat laatste komt neer op acht betaalbare koophuizen. En juist over dat aantal vallen jonge woningzoekenden, de dorpsraad en de projectontwikkelaar. Vooral voor jongeren is het moeilijk om een betaalbaar huis in Nuland te vinden. Zij vrezen dat een deel van de nieuwe generatie ergens anders moet gaan wonen. “Wij vinden acht betaalbare koopwoningen veel te weinig”, zegt Adri van Offenbeek van de dorpsraad Nuland tegen Dtv Nieuws. “Er wordt dan totaal niet aan de vraag voldaan.” Hij pleit ervoor om bij dit project af te wijken van de zogenoemde Bossche woningmix en meer rekening te houden met de lokale situatie. 'Frans dorp'

“Je moet oppassen dat de jeugd straks wegtrekt en niet meer terugkomt”, waarschuwt Van Offenbeek. Hij vreest dat Nuland op termijn vergrijst en voorzieningen onder druk komen te staan. “Anders wordt Nuland dadelijk een Frans dorp. En dat moet je niet willen.”

Ook projectontwikkelaar en grondeigenaar Rob van Nistelrooij, die zelf in Nuland woont, wil dat het woningbouwprogramma wordt aangepast. Hij heeft de gemeente gevraagd om meer ruimte te bieden aan betaalbare koophuizen, eventueel ten koste van het aandeel middenhuur. "Ik denk dat er geen behoefte is aan middenhuur in Nuland.” Vertrouwde omgeving

Stoy Walravens zoekt een huis in Nuland en zou het liefst in zijn vertrouwde omgeving blijven. Huren is voor hem geen vanzelfsprekend alternatief. “Ik wil op een gegeven moment wel mijn eigen stekkie en kopen is dan wel het fijnst.” Ook Sam Dollevoet maakt zich zorgen over het beperkte aantal betaalbare koophuizen. Dollevoet groeide op in het dorp en wil er ook graag blijven: “Je wil met diegene waarmee je opgroeit bij elkaar blijven.” Uitgangspunt

De gemeente ziet geen aanleiding om de Bossche woningmix op voorhand los te laten. Volgens een woordvoerder van wethouder Pieter Paul Slikker (PRO) is die mix ook voor woningbouwprojecten in de dorpen het uitgangspunt. De gemeente wijst daarbij op het woonwensenonderzoek uit 2023. Daaruit blijkt volgens haar dat woningzoekenden in de dorpen en het buitengebied behoefte hebben aan een gevarieerd aanbod, zowel huur als koop en dat in verschillende prijsklassen.

Woonwensenonderzoek Uit het onderzoek blijkt dat 45 procent van de starters een koopwoning wenst, 29 procent een huurwoning en 26 procent geen voorkeur heeft. Van de doorstromers wil 58 procent kopen en 22 procent huren, 21 procent heeft geen voorkeur.