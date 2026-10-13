Kijk binnen bij duurzame huizen in Oirschot

Op 31 oktober en 7 november openen huiseigenaren in Oirschot hun deuren voor de Duurzame Huizen Route. Bezoekers kunnen zien hoe duurzame maatregelen zoals isolatie en zonnepanelen werken.

Gevonden voor jou

De Duurzame Huizen Route biedt een unieke kans om inspiratie op te doen voor het verduurzamen van je woning. Huiseigenaren delen hun ervaringen met maatregelen zoals een warmtepomp, ventilatie en thuisaccu. Ook geven ze praktische tips, bijvoorbeeld over wat ze achteraf anders zouden doen.

Tijdens de open dagen kun je verschillende soorten woningen bekijken, van tussenwoningen tot vrijstaande huizen. Dit maakt het makkelijk om een woning te vinden die vergelijkbaar is met jouw situatie. De praktische inzichten van bewoners kunnen helpen bij het maken van duurzame keuzes.

De open dagen vinden plaats op zaterdag 31 oktober en zaterdag 7 november. Het initiatief is onderdeel van de Nationale Duurzame Huizen Route, waarbij mensen door heel Nederland hun deuren openen om anderen te inspireren.

In Oirschot worden steeds meer stappen gezet richting een duurzame toekomst. De gemeente moedigt inwoners aan om zich te verdiepen in energiebesparing en -opwekking. Samen werkt Oirschot aan een groenere leefomgeving.