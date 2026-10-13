Mauresmo Hinoke van TOP Oss opnieuw in Elftal van de Week

Mauresmo Hinoke heeft dankzij zijn twee doelpunten tegen Helmond Sport voor de tweede week op rij een plek bemachtigd in het Elftal van de Week van de Keuken Kampioen Divisie.

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Mauresmo Hinoke, speler van TOP Oss, heeft opnieuw een plaats gekregen in het Elftal van de Week van de Keuken Kampioen Divisie. Zijn prestaties in de wedstrijd tegen Helmond Sport, waar hij tweemaal scoorde, leverden hem deze erkenning op.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Hinoke in het wekelijkse elftal wordt opgenomen. Vorige week viel hij ook al op door zijn sterke spel, wat hem toen al een plek in het team opleverde. De aanvaller lijkt hiermee een belangrijke bijdrage te leveren aan zijn club.

TOP Oss speelde recent een thuiswedstrijd tegen Helmond Sport, waarin Hinoke een cruciale rol vervulde. Zijn twee doelpunten waren van grote waarde voor het team en zorgden ervoor dat hij wederom in de schijnwerpers stond.

De Keuken Kampioen Divisie, waar TOP Oss en Helmond Sport deel van uitmaken, stelt iedere week een elftal samen van spelers die uitblinken. Dit elftal wordt samengesteld op basis van prestaties in de gespeelde wedstrijden.

Hinoke's herhaalde aanwezigheid in het Elftal van de Week toont aan dat hij in goede vorm verkeert en een belangrijke speler is voor TOP Oss. De club zal ongetwijfeld hopen op meer sterke optredens van de aanvaller in de komende wedstrijden.