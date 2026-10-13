Wandelroutes Leende blijven behouden bij natuurherstel

De gemeenteraad van Heeze-Leende heeft afspraken gemaakt om wandel- en fietspaden in natuurgebieden zoals het Leenderbos en de Groote Heide te beschermen bij natuurherstelprojecten. Het voorstel kreeg brede steun en houdt rekening met recreatie, waterbeheer en klimaat.

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De gemeenteraad wil bij toekomstige natuur- en waterprojecten rond Leende en Leenderstrijp voorkomen dat wandel- en fietsroutes verdwijnen of onbruikbaar worden. Het college moet daarom vanaf het begin van de plannen rekening houden met recreatie en hierover in overleg gaan met natuurbeheerders, het waterschap en andere betrokkenen.

De maatregelen zijn nodig om de natuur te herstellen en verdroging tegen te gaan. Dit kan betekenen dat er meer water in de gebieden wordt vastgehouden, wat bestaande paden minder toegankelijk kan maken. De gemeente moet vooraf bekijken welke routes hierdoor veranderen en welke alternatieven mogelijk zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld vlonderpaden, verlegde routes of andere verbindingen zijn.

Extra geld voor onderhoud

Naast natuurprojecten investeert de gemeenteraad ook in groot onderhoud van wegen en gebouwen. Jaarlijks komt er gemeentebreed 288.000 euro extra beschikbaar voor wegen, waarmee de totale bijdrage stijgt naar 1.050.000 euro per jaar. Voor Leende staan herstelwerkzaamheden gepland, zoals het aanpakken van scheuren in asfalt op Zevenhuizen en Maarheezerweg Zuid.

Ook voor gemeentelijke gebouwen is extra geld beschikbaar. Het college wil onder meer de brandweerkazerne en gymzaal in Leenderstrijp verduurzamen. Voor 2027 zijn hiervoor 129.000 euro aan extra lasten berekend.

Hogere kosten afvalinzameling

De raad heeft ook gesproken over de nieuwbouw voor afvalinzamelaar Blink. Door vertragingen en stijgende bouwkosten worden de totale kosten geschat op 15,3 miljoen euro. Voor Heeze-Leende betekent dit een stijging van de afvalstoffenheffing met 1,21 euro per huisaansluiting per jaar.

De raad heeft Blink gevraagd om de kosten in de toekomst beter te bewaken en te analyseren wat er misging. Het voorstel om de subsidie voor lokale politieke partijen anders te verdelen, werd verworpen. Diverse andere verordeningen werden zonder debat aangenomen.