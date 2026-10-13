Geertruidenberg krijgt 20 miljoen euro voor Amergebied

Geertruidenberg ontvangt 20 miljoen euro van het Rijk voor de ontwikkeling van het Amergebied. Het geld is bedoeld om plannen voor een prettige, bereikbare en toekomstbestendige gemeente uit te voeren. Inwoners en ondernemers hebben meegedacht over de plannen, die leefbaarheid, natuur en recreatie centraal stellen.

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De gemeente Geertruidenberg kan dankzij de bijdrage van 20 miljoen euro van het Rijk belangrijke projecten in het Amergebied realiseren. Het geld biedt meer zekerheid dat plannen, die samen met inwoners en andere betrokkenen zijn opgesteld, daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een toekomstvisie waarin onderwerpen als bereikbaarheid, natuur en kwaliteit van leven centraal staan.

Plannen met hulp van inwoners

Veel ideeën voor de projecten komen rechtstreeks uit gesprekken met inwoners tijdens bijeenkomsten. Daarnaast vormen de uitgangspunten uit de Amervisie een belangrijk deel van de plannen. In deze visie is vastgelegd hoe het Amergebied zich de komende jaren kan ontwikkelen op het gebied van wonen, werken, natuur en recreatie. De gemeenteraad heeft hiervoor eerder vijf prioritaire projecten vastgesteld, die aansluiten bij de wensen uit de omgeving.

Meer financiering nodig

Hoewel de bijdrage van het Rijk een grote stap is, is het bedrag niet voldoende om alle plannen te realiseren. Daarom blijft de gemeente samenwerken met bedrijven en andere partijen die projecten willen uitvoeren in het gebied. Zij worden gevraagd om mee te betalen aan initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van het Amergebied.

Verdere uitwerking

De komende tijd werkt Geertruidenberg samen met het ministerie van economische zaken en klimaat en regionale partners aan de verdere uitwerking van de afspraken. Zodra dit is afgerond, kan gestart worden met de voorbereidingen voor de uitvoering van de projecten. Voor inwoners betekent dit dat plannen waar zij al eerder over hebben meegedacht, nu een stap dichter bij de uitvoering komen.