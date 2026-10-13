Motorcrosser Sem (17) is kampioen, nu wacht de strijd met broer Eric

Sem van Helvoirt (17) uit Venhorst is Nederlands kampioen motorcross in de 125cc-klasse van de MX-Nationals. Zondag vierde hij de titel met tientallen fans. Volgend jaar stapt hij over naar de 250cc-klasse, waar hij samen gaat rijden met broer Eric (20). De enige keer dat ze eerder samen een wedstrijd reden, ging het flink mis. “Ik kwam na een sprong vol op zijn motor terecht.”

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Na de titel in Valkenswaard kwam bij Sem de ontlading. Het kampioenschap telde elf wedstrijden en het zat hem zeker niet altijd mee. In april kwam hij hard ten val tijdens een wedstrijd in Heerde. “Ik zag een bult over het hoofd en maakte een flinke klap.” Sem brak zijn kaak en werd snel geopereerd. De wedstrijd een week later miste hij, maar voor het klassement mocht hij twee manches (onderdelen van een race) wegstrepen. “Twee weken na mijn val reed ik weer en stond ik direct op het podium.”

“Ik heb er zoveel voor opzijgezet.”

Pas in de voorlaatste wedstrijd pakte hij de eerste plaats in het tussenklassement. Op de slotdag reed hij naar de eindzege. “Een geweldig gevoel. Als je het dan mag vieren met zoveel familieleden en vrienden, dat was niet normaal.”

De titel voelt niet alleen goed omdat hij terugkwam na een tegenslag. Hij besloot ook nog meer tijd aan de sport te besteden. “Ik heb er zoveel voor opzijgezet. Als ik terugkom van mijn werk in de koeltechniek, ga ik meteen sporten. Daarnaast moet ik de motor zelf onderhouden. Van schoonmaken tot sleutelen: ik heb het er druk mee, maar het is mooi om te doen.”

Een spectaculaire sprong van Sem van Helvoirt (foto: Martijn MX Fotografie).

Volgend jaar rijdt Sem in de 250cc-klasse voor het Laurense Motors Kawasaki Racing Team. Daar komt hij zijn ruim twee jaar oudere broer Eric tegen. Ze trainen veel samen, maar reden pas één keer dezelfde wedstrijd. “Dat verliep niet zoals gewenst”, zegt Sem. “Eric was net na de start achter de bult gevallen. Iedereen ontweek hem, maar ik sprong vol op zijn motor. Door de klap brak ik mijn pols.”

“Als ik zie dat ‘die kleine’ voor me rijdt, geef ik extra gas.”

Eric kijkt uit naar de sportieve strijd met zijn broer. “We zijn teamgenoten en het is mooi dat we samen gaan rijden. We gaan natuurlijk wel proberen om elkaar te verslaan”, zegt hij lachend. “Als ik zie dat ‘die kleine’ voor me rijdt, geef ik extra gas.” Om volle bak te kunnen gaan, moet Eric binnenkort worden geopereerd. “Tijdens dit NK had ik veel last van mijn onderarm. De snelheid van de motor was goed, maar na een minuut of tien kreeg ik zoveel pijn dat ik kracht en grip verloor. Echt tempo rijden lukt dan niet meer.” Voor Sem is de 250cc-klasse een nieuwe uitdaging. Hij begon met crossen toen hij 5 jaar was; de liefde voor de sport kreeg hij mee van zijn vader. “Vroeger bakte ik er nog niet veel van. In 2021 nam ik de sport serieuzer en ging het steeds beter. Volgend seizoen ga ik mijn best doen en kijken welk niveau ik kan halen. Uiteindelijk droom ik van het hoogst haalbare.”

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