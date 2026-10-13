Raadsbijeenkomsten in Nuenen bespreken bommenregeling en begroting

In Nuenen vinden op 14 en 15 oktober oordeelsvormende raadsbijeenkomsten plaats in Het Klooster Temporalis. Op de agenda staan onderwerpen zoals de bommenregeling, de begrotingswijziging van Blink en de financiële afwikkeling van Het Klooster.

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De raadsbijeenkomsten beginnen beide avonden om half acht in de raadzaal aan De Pinckart 24 in Nuenen. Tijdens deze vergaderingen bespreken raads- en burgerleden belangrijke onderwerpen die van invloed zijn op de gemeente.

Op woensdag 14 oktober gaat de raad onder meer in op de bommenregeling, een aanvraag voor kosten gemaakt bij het opsporen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Andere punten op de agenda zijn een wijziging in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost, voor- en vroegschoolse educatie en een zienswijze op een begrotingswijziging van Blink.

Belangrijke financiële onderwerpen

Donderdag 15 oktober richt de vergadering zich op financiële zaken, waaronder de afwikkeling van Het Klooster. Ook de programmabegroting voor 2027 met een meerjarenraming tot 2030 en de tarieven- en legesverordening voor 2027 komen aan bod.

Inspreken is tijdens beide bijeenkomsten mogelijk. Hiervoor krijgen inwoners maximaal vijf minuten om hun mening te delen over een agendapunt, waarna vragen kunnen worden gesteld door raads- en burgerleden.

Wanneer de raad van mening is dat onderwerpen voldoende besproken zijn, worden ze als hamer- of bespreekstuk op de agenda geplaatst voor de raadsvergadering op donderdag 5 november.