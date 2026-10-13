Gemert-Bakel wil brieven duidelijker maken

De gemeente Gemert-Bakel start een proef om brieven begrijpelijker te maken. Inwoners kunnen onduidelijke brieven insturen en zo helpen de communicatie te verbeteren.

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De gemeente Gemert-Bakel heeft een proef gelanceerd om haar brieven duidelijker te maken. Inwoners die moeite hebben met een ontvangen brief, kunnen deze terugsturen per e-mail of post. Hierbij kunnen zij aangeven of ze graag contact willen over de onduidelijkheden of een nieuwe, aangepaste versie van de brief willen ontvangen.

Met de feedback van inwoners wil de gemeente haar communicatie verbeteren. Het doel is dat alle officiële correspondentie begrijpelijk is voor iedereen. Dit initiatief moet ervoor zorgen dat inwoners zich beter geïnformeerd voelen en minder vaak vragen hoeven te stellen over de inhoud.