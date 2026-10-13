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Stroomstoring in Breda door graafwerkzaamheden

Minder dan honderd adressen in Breda zitten sinds half twaalf zonder stroom door een beschadigde kabel. De netbeheerder verwacht dat de storing rond kwart over drie vanmiddag is opgelost.

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De stroomstoring in Breda is ontstaan doordat een kabel is geraakt tijdens graafwerkzaamheden. Het gaat om minder dan honderd getroffen adressen in postcodegebied 4817.

De storing begon vanochtend om half twaalf. Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de stroomvoorziening in de regio, wordt de situatie naar verwachting opgelost rond kwart over drie vanmiddag.

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