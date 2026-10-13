Personeel AH-distributiecentrum naar huis gestuurd, problemen houden aan

Personeel van het distributiecentrum van Albert Heijn in Tilburg is dinsdagmiddag rond twaalf uur naar huis gestuurd. Dit vanwege de aanhoudende problemen door een zoals de supermarkt het zelf zegt "cybersecurity-incident".

De medewerkers kregen rond twaalf uur te horen dat ze naar huis mochten. Te zien was hoe ze vanuit het distributiecentrum richting hun fiets of auto liepen. “We gaan maar genieten van een vrije dag. We kunnen hier toch niks doen”, zegt een van hen.

Op het terrein staan nog wel verschillende vrachtwagens. Een van de chauffeurs vertelt dat hij nog een intern transport kon vervoeren. “Maar niks werkt. De systemen liggen eruit”, zegt hij. Ook een andere vrachtwagenchauffeur was dinsdagochtend nog op pad, maar is nu ook klaar. “Door de storing kunnen ze geen orders picken. Alleen de kleine beetjes vracht die nog binnenkomen, kunnen verwerkt worden. Maar het is rustig en stil”, schetst hij.

Ook maandag lag het werk in het Tilburgse distributiecentrum al plat.

'Wisselend beeld'

Albert Heijn laat weten dat de situatie qua leveringen kan "leiden tot een wisselend beeld per winkel en per productcategorie". “Naar verwachting blijven bijvoorbeeld langer houdbare producten, non-food-, diepvriesproducten en brood beter beschikbaar dan versproducten, zoals groente en fruit.” De supermarkt zegt hard te werken aan het volledig herstellen van de leveringscapaciteit.

De problemen bij Albert Heijn begonnen zondag. Een van de maatregelen die het bedrijf nam na het cyberincident, was het uitschakelen van een aantal IT-systemen.