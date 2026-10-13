Dieven breken in bij Harm (38) en stelen verzameling van 50.000 euro

Inbrekers zijn ervandoor gegaan met de Pokémonkaarten, videogames en andere verzamelobjecten van Harm Groeneveld (38) uit Den Bosch. Samen zijn de spullen 50.000 euro waard. Harm ontdekte de inbraak zondagavond, toen hij met zijn vriendin thuiskwam na een weekend werken in Rijswijk.

Storm Roubroeks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het stel had het hele weekend met een stand op de fantasiebeurs gestaan en spellen verkocht. Rustig thuiskomen was er alleen niet bij. “Alle stoelen waren verschoven en de spullen stonden anders”, vertelt Harm. Toen hij verder keek, zag hij dat een raam was geforceerd. De inbrekers waren het huis binnengekomen en hadden uitgebreid de tijd genomen om naar waardevolle spullen te zoeken. “Mijn kantoor boven is helemaal overhoop gehaald. Ze hebben zelfs de kussenslopen van ons bed gebruikt om de spullen mee te nemen, want die zijn ook weg.”

Eigen spellenwinkel

Harm heeft een eigen spellenwinkel in Veghel. Daar verkoopt hij allerlei bordspellen, puzzels en games, maar ook Pokémonkaarten. Zijn eigen collectie bewaart hij thuis, net als zijn videogames en zijn Game Boy. “Ik heb een collectie en bewaar bepaalde packs die ik later kan verkopen of kan gebruiken voor een winactie bij de winkel.” Toch denkt hij niet dat veel mensen precies wisten wat hij thuis had liggen. “Ik post er bijna niks over op sociale media. Sommige mensen weten wel een beetje wat ik heb, maar bijna niemand weet precies wat hier lag.”

In de kast is duidelijk zichtbaar waar spullen zijn weggehaald (foto: Harm Groeneveld).





