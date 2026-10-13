Dieven breken in bij Harm (38) en stelen verzameling van 50.000 euro
Inbrekers zijn ervandoor gegaan met de Pokémonkaarten, videogames en andere verzamelobjecten van Harm Groeneveld (38) uit Den Bosch. Samen zijn de spullen 50.000 euro waard. Harm ontdekte de inbraak zondagavond, toen hij met zijn vriendin thuiskwam na een weekend werken in Rijswijk.
Het stel had het hele weekend met een stand op de fantasiebeurs gestaan en spellen verkocht. Rustig thuiskomen was er alleen niet bij. “Alle stoelen waren verschoven en de spullen stonden anders”, vertelt Harm.
Toen hij verder keek, zag hij dat een raam was geforceerd. De inbrekers waren het huis binnengekomen en hadden uitgebreid de tijd genomen om naar waardevolle spullen te zoeken. “Mijn kantoor boven is helemaal overhoop gehaald. Ze hebben zelfs de kussenslopen van ons bed gebruikt om de spullen mee te nemen, want die zijn ook weg.”
Eigen spellenwinkel
Harm heeft een eigen spellenwinkel in Veghel. Daar verkoopt hij allerlei bordspellen, puzzels en games, maar ook Pokémonkaarten. Zijn eigen collectie bewaart hij thuis, net als zijn videogames en zijn Game Boy. “Ik heb een collectie en bewaar bepaalde packs die ik later kan verkopen of kan gebruiken voor een winactie bij de winkel.”
Toch denkt hij niet dat veel mensen precies wisten wat hij thuis had liggen. “Ik post er bijna niks over op sociale media. Sommige mensen weten wel een beetje wat ik heb, maar bijna niemand weet precies wat hier lag.”
Niet te vervangen
Het gaat Harm niet per se om de waarde van de spullen. Hij hecht vooral aan de nostalgische waarde. “Veel van de games heb ik al jaren, er zat ook een Game Boy tussen die heel oud is”, zegt hij. Die spullen zijn niet te vervangen.
Daarom heeft Harm voor andere verkopers en inkopers een lijst gemaakt van de spullen die hij mist. “Zo kunnen ze het laten weten als ze de spullen ergens tegenkomen.”
Beelden van deurbelcamera
Harm heeft aangifte gedaan bij de politie. Van de buren kreeg hij beelden van hun deurbelcamera. Daarop zijn twee mensen te zien die rond zes uur ‘s ochtends spullen naar buiten dragen. “De dieven zijn niet goed genoeg herkenbaar, maar we zijn bezig met meer camerabeelden.”